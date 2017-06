Le drapeau des Predators flotte à Bromont (photos)

MONTRÉAL - Les couleurs des Predators de Nashville flottent officiellement sur la ville de Bromont.

Les parents de Frédérick Gaudreau, la révélation de la finale de la Coupe Stanley pour les Preds et résident de Bromont, ont fait cadeau d'un drapeau à l'effigie de l'équipe à la mairie, qui s'est empressée de le hisser sur l'un des cinq mats ornant son parterre.



Sur sa page Facebook, la municipalité a souhaité bonne chance à Gaudreau et aux Predators pour le reste de la série.



Les Predators et les Penguins de Pittsburgh sont à égalité 2-2 dans la série finale et le match no 5 aura lieu jeudi soir, à Pittsburgh. Après avoir vu les Penguins prendre les devants 2-0 dans la série, les Predators ont créé l'égalité en remportant les deux matchs présentés à Nashville. À chaque fois, Gaudreau a inscrit le but victorieux.



Gaudreau a disputé les six derniers matchs éliminatoires des Preds et il est devenu le deuxième joueur seulement de l'histoire de la Ligue nationale à inscrire ses trois premiers buts en carrière en finale de la Coupe Stanley. La marque avait été établie par John Harms, des Blackhawks de Chicago, en 1944.



Jamais repêché, Gaudreau a lentement gravi les échelons jusqu'à la Ligue nationale après trois saisons dans la LHJMQ. Il est d'abord passé par l'ECHL avant d'être promu avec le club-école des Preds dans la Ligue américaine, les Admirals de Milwaukee.



Il a finalement été rappelé en quelques occasions au cours de la dernière campagne par Nashville, avec qui il a disputé neuf matchs de saison régulière, n'amassant qu'une aide.



Laissé de côté au début des séries - il faisait partie des «black aces», ces joueurs de la Ligue américaine rappelés dans le giron de l'équipe, mais qui ne font que s'entraîner à part -, Gaudreau a finalement été rappelé en renfort en demi-finale, contre les Ducks d'Anaheim, en raison des nombreux blessés à l'attaque des Preds.



Blanchi au cours de ses deux rencontres en finale de l'Ouest, il a ensuite marqué dans trois des quatre premiers matchs de la ronde ultime.