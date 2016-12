Le gardien des Penguins Matt Murray est blessé au bas du corps

PITTSBURGH - Le gardien des Penguins de Pittsburgh Matt Murray est blessé au bas du corps et il sera sur la touche pour une période de temps indéterminée.

L'entraîneur des Penguins, Mike Sullivan, a indiqué jeudi que l'état de santé de Murray allait être réévalué de manière hebdomadaire. Murray s'est blessé mercredi en deuxième période d'un match face aux Hurricanes de la Caroline. Marc-André Fleury a pris la relève et les Penguins sont venus de l'arrière pour l'emporter 3-2.



Murray a aidé les Penguins à remporter la coupe Stanley pour une quatrième fois dans leur histoire le printemps dernier. Âgé de 22 ans, il a un dossier de 13-3-1 avec une moyenne de 2,18 et un taux d'efficacité de ,928 cette saison.



Fleury, le gardien le plus victorieux dans l'histoire de l'équipe, connaît une campagne en dents de scie. Âgé de 32 ans, Fleury affiche un dossier de 11-5-4 avec une moyenne de 3,13 et un taux d'efficacité de ,908.



Avant les matchs de jeudi, les Penguins occupaient le premier rang de la section métropolitaine.