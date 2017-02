Le gardien Robin Lehner s'en prend à Alex Burrows (vidéos)

(98,5 Sports) - Robin Lehner n'a certainement pas apprécié un geste d'Alex Burrows dimanche. Le gardien des Sabres de Buffalo a frappé solidement le visage de l'attaquant des Canucks de Vancouver.

Sortant de son habituel périmètre, le gardien Robin Lehner s'est avancé vers Alex Burrows et il l'a frappé violemment au visage avec sa mitaine et son bloqueur. Un officiel s'est rapidement interposé entre les deux hockeyeurs.

Mais arrivant en trombe, Justin Falk s'est rué sur Burrows pour le frapper. Une échaufourrée entre les joueurs des deux équipes a suivi.

Bousculade devant le filet de Lehner

Quelques moments plus tôt, le défenseur Falk avait poussé Burrows sur le gardien Lehner qui n'appréciant pas le geste de l'attaquant des Canucks lui a donné un petit coup de bâton, ce qui a poussé Burrows à le pousser à nouveau.

Alors que Burrows s'éloignait, Lehner l'a rejoint et lui a asséné un violent coup à la tête.

Voyez l'incident:

Plus tard dans la rencontre, Alex Burrows a déjoué Lehner qui lui a par la suite crié des insultes:

Victoire des Canucks

Bo Horvat a récolté un but et une passe pour aider les Canucks de Vancouver à s'imposer 4-2 devant les Sabres de Buffalo, dimanche.

Horvat a nivelé le score 1-1 avec son 17e but de la saison, à mi-chemin en première période. En début de deuxième vingt, le centre de 21 ans a contribué au but décisif d'Alex Burrows.



Horvat totalise cinq buts et cinq passes à ses huit derniers matches.



Michael Chaput a inscrit les deux autres filets des Canucks, qui ont porté leur fiche à 2-2-0 pour leur voyage en cours. Il reste des matches à Pittsburgh et à St. Louis, mardi et jeudi.



Jacob Markstrom a bloqué 26 tirs, étant battu par Tyler Ennis et Kyle Okposo. Robin Lehner a fait 27 arrêts pour les Sabres, qui ont laissé filer trois avantages numériques.

(Avec PC)