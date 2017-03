Le Lightning bat les Sénateurs et aide le Canadien

OTTAWA - Victor Hedman a tranché le débat en prolongation et le Lightning de Tampa Bay a vaincu les Sénateurs d'Ottawa 2-1, mardi soir.

Le Lightning a finalement trouvé un moyen de venir à bout de Mike Condon, qui a effectué 35 arrêts et qui a été spectaculaire à plusieurs reprises.



Les hommes de Jon Cooper ont porté leur série victorieuse à quatre parties, mais ils sont restés hors du portrait des séries en raison d'un gain de 3-2 des Islanders de New York.



Brayden Point a été l'auteur de l'autre but du Lightning tandis qu'Andrei Vasilevskiy a stoppé 31 rondelles.



Tommy Wingels a quant à lui marqué pour les Sénateurs, qui ont vu leur séquence de six victoires prendre fin.



La troupe de Guy Boucher était privée du gardien Craig Anderson et de l'attaquant Mark Stone. Elle a cependant accueilli les retours au jeu des attaquants Bobby Ryan et Kyle Turris.