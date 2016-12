Le Lightning comble un écart de 2 buts pour battre les Canadiens en prolongation

On en parle en ondes : Le Canadien à Tampa ce soir. (4:47) Publié le mercredi 28 décembre 2016 dans Avec Derek Aucoin

(98,5 Sports) - Le Ligthning de Tampa Bay a comblé un écart de deux buts en troisième période pour finalement coiffer le Tricolore 4-3 en prolongation.

C'est un troisième revers consécutif pour la troupe de Michel Therrien.

L'écart aurait pu être beaucoup plus élevé, n'eut été des arrêts fumants de Carey Price qui a limité sérieusement les dégâts

1re période

3:24: Paul Byron lance la rondelle au fond du territoire du Lightning et fonce au filet. Le gardien Vasilevskiy contrôle mal la rondelle ce qui permet à Byron d'envoyer la rondelle devant le bu tà Alexander Radulov qui tire sur réception pour son 7e but. 1-0 Canadiens

10:39 : Sur un mauvais revirement de Shea Weber en haut du territoire du Canadien, Ondrej Palat refile le disque à Nikita Koucherov qui s'amène vers le filet de Price du côté droit, sa passe à Tyler Johnson est parfaite. Son tir sur réception dans le haut du filet crée l'égalité 1-1

13:31 : Shea Weber répère sa bévue en complétant le jeu de Paul Byron et Max Pacioretty. Ce dernier posté à gauche du but de Tampa Bay, reçoit le disque de Pacioretty et passe à Weber de l'autre côté, son tir puissant sur réception avect un angle presque fermée est parfait (but en avantage numérique) 2-1 Canadiens

2e période

3:07 : tic-tac-toe de McCarron à Carr à Chris Terry qui tire du poignet dans le haut du filet pour son 2e but, 3-1 Canadiens

3e période

11:14 : D'un tir bas Victor Hedman déjoue Carrie Price sur une belle passe de Nikita Koucherov 3-2 Canadiens

16:30 : Ondrej Palat complète une passe parfaite de Victor Hedman. Le tir bas de Palat ne donne aucune chance à Cary Price dont la vue était obstruées par Brian Boyle 3-3

Prolongation

1:36 : Sur une longue passe de Jason Garrison, Tyler Johnson entre chez le Canadien avec Nathan Beaulieu et Torrey Mitchell devant lui. Il bifurque vers la droite et son tir du poignet haut du cercle de mise au jeu déjoue Price 4-3 Lightning, marque finale

Les formations probables

Canadiens:

Attaquants: Max Pacioretty - Phillip Danault - Brendan Gallagher / Paul Byron - Torrey Mitchell - Alexander Radulov / Artturi Lehkonen - Tomas Plekanec - Brian Flynn / Daniel Carr - Michael McCarron -Chris Terry

Défenseurs: Alexei Emelin - Shea Weber / Nathan Beaulieu - Jeff Petry / Mark Barberio - Zach Redmond

Gardiens: Carey Price - Al Montoya

Lightning

Attaquants: Ondrei Palat - Tyler Johnson - Nikita Kucherov / Brian Boyle - Valtteri Filppula - Jonathan Drouin / Alex Killorn - Braydon Point - Vladislav Namestnikov / Michael Bournival - Matthew Pecca - J.T. Brown

Défenseurs: Victor Hedman - Anton Stralman / Jason Garrison - Andrej Sustr / Slater Koekkoek - Braydon Coburn

Gardiens : Andrei Vasilevskiy - Kristers Gudlevskis

Les attaquants Alex Galchenyuk et David Desharnais rateront encore plusieurs semaines d'activités en raison de leur blessure respective. Andrei Markov, Greg Pateryn et Andrew Shaw sont également sur le carreau.

Quant au défenseur Alexei Emelin, dont la femme a tout récemment donné naissance à un troisième enfant, il sera de la partie.

La formation montréalaise (21-9-4) a par ailleurs rappelé le défenseur Ryan Johnston des IceCaps de St. John's, mardi.

Therrien ne sait toujours qui, entre Ryan Jonhston et Zach Redman, sera jumelé à Mark Barberio sur la troisième paire de défenseurs. Il prendra sa décision en début de soirée.

Sven Andrighetto, qui a été utilisé comme 13e attaquant lors d’une séance d’entraînement à Tampa Bay, mardi, ne jouera pas contre le Lightning.

Carey Price sera devant le filet des Canadiens.

Le réserviste Al Montoya gardera le but des siens jeudi, face aux Panthers de la Floride.

Les Canadiens sont au quatrième rang de l’Association de l’Est grâce à 46 points. Il a une fiche de cinq victoires, trois défaites et deux revers en prolongation au cours de ses dix dernières rencontres disputées.

Le Lightning

Du côté du Lightning (17-15-3), la formation se situe à la 10e place avec 37 points. On peut dire que l’équipe floridienne connaît une saison relativement décevante jusqu’à maintenant. Sans aucun doute, la longue absence de son prolifique capitaine Steven Stamkos fait du tort à la formation. En plus, il est possible que le jeune attaquant Jonathan Drouin, incommodé par une blessure durant le match de jeudi, ne puisse pas participer au duel entre le Lightning et les Canadiens.

Soulignons que les attaquants Nikita Kucherov et Ondej Palat sont de retour au jeu. Or, Cedric Paquette est tenu à l'écart en raison d'une blessure.

Rappelé par le Lightning le 22 décembre, Michaël Bournival jouera contre son ancienne équipe.

À la suite de son match face au Lightning, le Tricolore rendra visite aux Panthers de la Floride, le 29 décembre, les Penguins de Pittsburgh, le 31 décembre, les Predators de Nashville, le 3 janvier, les Stars de Dallas, le 4 janvier, puis les Maple Leafs de Toronto, trois jours plus tard.

Les Canadiens joueront devant leurs partisans le 9 janvier, contre les Capitals de Washington.