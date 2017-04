Le Lightning reste dans la course aux séries

TAMPA, Floride - Adam Erne a touché la cible deux fois, Ondrej Palat a ajouté un but et deux aides et le Lightning de Tampa Bay a défait les Stars de Dallas 6-3, dimanche, pour rester au plus fort de la course aux séries dans l'Association Est.

Brayden Point a brisé une égalité de 2-2 en troisième période et les défenseurs Braydon Coburn et Anton Stralman ont aussi fait bouger les cordages pour le Lightning.



Peter Budaj a effectué 23 arrêts pour aider les hommes de Jon Cooper à s'approcher à trois points des Sénateurs d'Ottawa et des Maple Leafs de Toronto pour l'obtention de la huitième et dernière place donnant accès aux séries éliminatoires. Les Maple Leafs et les Sénateurs doivent cependant disputer un match de plus.



Gemel Smith, Jason Spezza et Brett Ritchie ont répliqué pour les Stars. Esa Lindell s'est fait complice des trois buts des siens. Kari Lehtonen a repoussé 19 tirs, lui qui avait blanchi une autre équipe dans la course dans l'Est, les Hurricanes de la Caroline, samedi.