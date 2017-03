Le Lightning se rapproche des Bruins

BOSTON - Le Lightning de Tampa Bay a réussi trois buts sans réplique au troisième vingt, jeudi, battant les Bruins 6-3 pour s'approcher à trois points de Boston dans la course aux séries.

Nikita Kucherov a inscrit un tour du chapeau, incluant les deux derniers buts du match (le dernier dans un filet désert).



Brayden Point, Anton Stralman et Jonathan Drouin ont également déjoué Tuukka Rask, qui a fait 23 arrêts.



Peter Budaj a bloqué 28 tirs pour le Lightning, qui mettait fin à une série de trois défaites.



Défaits à leur quatre derniers matches, les Bruins occupent encore la dernière place disponible en séries dans l'Est. Mais les Islanders sont à deux points et le Lightning à trois points, en ayant chacun joué moins souvent que le club du Massachusetts.