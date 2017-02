Dans sa plus récente édition des 100 ans de la LNH, une série hebdomadaire produite par La Presse canadienne, jetons un regard sur l'évolution des masques des gardiens.

Dans la chronologie des 100 ans de la LNH, le masque de gardien de but est relativement récent. Il a bien été brièvement mis à l'essai pendant les années 1930, mais ce n'est qu'en 1959 qu'il a vraiment fait son apparition.

Et il a fallu une autre dizaine d'années avant qu'il ne fasse partie, de façon permanente, des us et coutumes de la ligue.

Par ailleurs, le masque en tant que tel est devenu une intrigante combinaison d'individualisme, d'utilité et symbole emblématique de la ligue.