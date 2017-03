Le match de hockey le plus long de l'histoire!

Des joueurs des Dragons et des Warriors (Facebook @Storhamar Hockey)

Des joueurs des Dragons et des Warriors (Facebook @Storhamar Hockey)

(98,5 Sports) - Huit prolongations, pour un total de 217 minutes et 14 secondes en 11 périodes de jeu. Les Warriors de Sparta et les Dragons de Storhamar viennent d'établir un record pour le plus long match de hockey de l'histoire.

Les deux équipes s'affrontaient dimanche soir dans le match no 5 de leur série quarts de finale du Championat de hockey sur glace en Norvège (Get ligaen).

C'était 1 à 1 en huitième supplémentaires quand Joakim Jensen a finalement tranché le débat avec 2 m 46 s à faire, procurant un gain de 2-1 à Storhamar.

Les deux gardiens ont été fort occupés. Storhamar a dirigé 96 tirs vers le filet adverse; Sparta 93.

C'était tellement long que des citoyens se sont inquiétés de voir que des proches n'étaient pas rentrés croyant que le duel était terminé depuis belle lurette.

La police locale a dû envoyer des messages sur Twitter pour rassurer la population et demander à ce qu'on arrête d'appeler au poste.

Le record précédent du match le plus long avait été établi en 1936 entre les Maroons de Montréal et les Red Wings de Detroit (176 minutes et 30 secondes).

Grâce à cette victoire, les Dragons mènent la série 3-2. Ils pourraient éliminer les Warriors mardi soir.