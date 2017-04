Le moral est au beau fixe chez les Rangers

MONTRÉAL - Le moral était au beau fixe chez les Rangers de New York jeudi, vingt-quatre heures après avoir arraché un court gain de 2-0 au Canadien de Montréal dans le premier match de cette série de premier tour de l'Association de l'Est.

Même le dardage que lui a asséné le défenseur Andrei Markov, alors qu'il ne restait que 25 secondes à la rencontre, n'a pu chasser la bonne humeur qu'affichait Rick Nash dans le vestiaire des visiteurs au Centre Bell. Sur la séquence, Markov a écopé d'une inconduite de partie et a été expulsé du match. On ignore toujours s'il sera sanctionné par la ligue.

« Ça m'est déjà arrivé (d'être victime d'un dardage) par le passé, mais c'est la première fois que quelqu'un le fait devant un arbitre », a mentionné Nash, plutôt amusé de la situation.



Même s'il a convenu avoir été surpris du geste discutable du Russe, le géant des Rangers n'a pas voulu mettre de l'huile sur le feu en jetant la pierre à Markov.



« Vous savez, ce sont les séries éliminatoires. Les émotions sont vives; nous sommes impliqués dans une bataille, dans une guerre. Le jeu est robuste et des choses se produisent parfois.



« Les choses arrivent si rapidement, et (l'incident s'est produit en fin de match), a rappelé Nash. J'ignore si les quatre arbitres sur la patinoire ont vu le geste - la reprise vidéo est là pour ce genre de chose -, mais tout le monde l'a vu. Qu'elle sévisse ou non, la décision appartient à la ligue. »



La série est encore jeune, et les deux équipes s'étudient encore. Vigneault a d'ailleurs tenté de désamorcer la situation en y allant d'une petite remarque rigolote.



« Ce sont des petits garçons qui embêtent d'autres petits garçons », a résumé Vigneault, provoquant l'hilarité dans la salle.



Des aspects à peaufiner



Nash, un vétéran âgé de 32 ans, et Vigneault sont conscients que le vent peut rapidement tourner dans une série au meilleur des sept matchs. D'ailleurs, même si les Rangers mènent la série 1-0, Vigneault a tenu à lancer des fleurs au Tricolore.



« Vous savez, le Canadien forme une très bonne équipe. Ils ont quatre trios très bien équilibrés; très peu d'équipes peuvent se vanter d'avoir un joueur comme (Alex) Galchenyuk sur leur quatrième trio - c'est l'un des joueurs les plus talentueux dans cette série -, donc ça démontre leur profondeur », a-t-il expliqué, sans aucune expression sur le visage.



Les deux hommes ont convenu que les Rangers avaient offert une très bonne performance lors du premier match, bien que certains éléments restent à peaufiner.



« Nous avons très bien joué, surtout d'un point de vue défensif, a reconnu Nash. Je crois cependant que les ailiers doivent hausser leur niveau de jeu d'un cran. Et puis Henrik (Lundqvist) était de toute évidence notre meilleur joueur (mercredi). Nous aimerions donc pouvoir reproduire ce genre de performance vendredi. »



Au-delà du travail des ailiers, l'avantage numérique de la formation new-yorkaise - qui a été blanchi en quatre tentatives - semble avoir attiré l'attention de l'entraîneur-chef des Rangers.



« Honnêtement, notre supériorité numérique a manqué un peu d'exécution, s'est limité à dire Vigneault. Nous allons montrer quelques séquences à nos joueurs avant la rencontre de (vendredi) et nous allons essayer de nous améliorer de ce côté-là. »



Mais qu'à cela ne tienne, Vigneault ne voulait pas saper l'ambiance et il n'a pas hésité à lancer une dernière petite blague à son audience avant de prendre congé.



« Il n'y a personne, parmi la centaine de personnes qui ont assisté à notre entraînement, qui travaillait pour le Canadien, n'est-ce pas? », a questionné Vigneault alors qu'il quittait l'estrade, en référence à l'histoire d'espionnage qui avait marqué la dernière série entre les deux équipes en finale de l'Est en 2014.