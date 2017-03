Le retour au jeu de Lundqvist n'a pas souri aux Rangers (vidéo)

ANAHEIM, Californie - Andrew Cogliano a inscrit le but vainqueur en début de troisième période, Jonathan Bernier a réalisé 25 arrêts et les Ducks d'Anaheim ont remporté un quatrième match de suite grâce à un gain de 6-3 contre les Rangers de New York, dimanche.

Patrick Eaves a enfilé l'aiguille à deux reprises, Ryan Getzlaf s'est fait complice de quatre filets des siens et les Ducks ont pris l'exclusivité du premier rang dans la section Pacifique, deux points devant les Sharks de San Jose et les Oilers d'Edmonton.



Josh Manson a marqué un but en désavantage numérique et Ryan Kesler en a ajouté un lors d'une supériorité numérique, aidant les Ducks à porter à 8-1-1 leur fiche à leurs 10 dernières parties.



Brady Skjei, Derek Stepan et Rick Nash ont répliqué pour la troupe d'Alain Vigneault, qui aurait pu s'assurer d'une place en séries dans l'Association Est en l'emportant.



Henrik Lundqvist a bloqué 28 tirs pour les Rangers, à son premier départ depuis le 7 mars. Il avait été à l'écart du jeu en raison d'une blessure à la hanche.

