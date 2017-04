Le Titan prend l'avance 3-1 dans la série de deuxième tour contre l'Armada

BATHURST, N.-B. ? Le Titan d'Acadie-Bathurst a défait l'Armada de Blainville-Boisbriand 7-2, mercredi, prenant ainsi l'avance 3-1 dans cette série de deuxième tour.

Christophe Boivin, Adam Holwell, Dawson Theede, Antoine Morand, Rodrigo Abols, Jeffrey Truchon-Viel et Vladimir Kuznetsov ont marqué pour le Titan, qui aura la chance de passer à la prochaine ronde vendredi.



La rencontre numéro cinq se tiendra elle aussi à Bathurst.



Reilly Pickard a bloqué 20 tirs, ne cédant que devant Pierre-Luc Dubois et Connor Bramwell.



Francis Leclerc a fait 25 arrêts dans une cause perdante.



Boivin a fait 1-0 Titan à 1:39 en deuxième période avec un tir voilé décoché sans avertissement, juste avant son arrivée dans le cercle gauche.



Peu après, Alex Barré-Boulet, des visiteurs, est passé bien près de convertir une échappée avec une manoeuvre du revers, en désavantage numérique. Après avoir étudié la séquence sur vidéo, les officiels ont statué que la rondelle n'avait pas franchi la ligne rouge.



Holwell a doublé le coussin à 8:36 à l'aide d'un tir frappé venant de plus loin que le cercle droit. Il avait raté la cible de peu quelques secondes plus tôt.



Le score est passé à 3-0 à 13:21 au deuxième engagement, quand Theede a profité d'un rebond sur un tir de la ligne bleue de Zachary Malatesta.



Dubois a rétréci l'écart dans la première minute de la dernière période (00:53), d'une belle manoeuvre en fonçant au filet.



Mais environ cinq minutes plus tard, Morand a redonné trois buts de priorité au Titan en faisant dévier un tir de Boivin.



Abols en a rajouté à 7:03, faisant dévier un tir de Jeffrey Truchon-Viel.



Bramwell a porté le score à 5-2 au milieu du troisième tiers avant les but de Viel et Kuznetsov, à 15:08 et 19:28.



Le match a attiré 2289 personnes au Centre régional K.C. Irving.



Islanders 4 Screaming Eagles 3 (P)



Kameron Kielly a marqué à 4:11 en prolongation et les Islanders de Charlottetown ont vaincu les Screaming Eagles 4-3, s'emparant d'une avance de 3-0 dans cette confrontation.



Les Islanders avaient bousillé une avance de 3-0 dans le match: Daniel Sprong, William Bower et Dillon Boucher ont fait mouche pour les visiteurs, mais les Eagles ont répliqué avec un doublé de Giovanni Fiore et un but de Declan Smith.



Le quatrième match aura lieu jeudi soir, à Sydney.