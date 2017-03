Le Wild bat les Jets 6-5

WINNIPEG - Jason Zucker a touché la cible alors qu'il ne restait que 2:10 à jouer au troisième vingt et le Wild du Minnesota ont tenu le coup pour l'emporter 6-5 contre les Jets de Winnipeg, mardi.

Zucker a enfilé son 20e but de la saison lors d'un désavantage numérique. Erik Haula, Mikael Granlund, Tyler Graovac, Ryan White et Marco Scandella ont également marqué pour le Wild. Granlund, le nouveau venu Martin Hanzal et Chris Stewart ont tous les trois amassé deux aides.



Mark Scheifele et Mathieu Perreault ont obtenu un but et deux mentions d'assistance pour les Jets. La recrue Patrik Laine a inscrit son 31e but de la saison tandis qu'Adam Lowry et Joel Armia ont ajouté des filets.



Darcy Kuemper a alloué cinq buts sur 29 tirs, pour le Wild, et il a été remplacé par Devan Dubnyk. Connor Hellebuyck a cédé cinq fois sur 21 lancers, devant la cage des Jets, et il a été remplacé par Michael Hutchinson, qui a alloué le but vainqueur.