Le Wild de retour au sommet

ST. PAUL, Minn. - Zach Parise a trouvé le fond du filet à son retour dans la formation et le Wild du Minnesota a défait les Sharks de San Jose 3-1, dimanche.

Devan Dubnyk a une fois de plus connu une bonne sortie et il a bloqué 20 rondelles dans la victoire.



Eric Staal a inscrit deux buts pour le Wild, qui a signé une troisième victoire en quatre parties. Jason Pominville s'est fait complice du 15e but de la saison de Parise. Les deux joueurs avaient raté les trois derniers matchs parce qu'ils avaient été terrassés par les oreillons.



Le Wild (90 points) s'est emparé à nouveau du premier rang de la section Centrale et de l'Association Ouest, un point devant les Blackhawks de Chicago.



Melker Karlsson a répliqué pour les Sharks, qui avaient gagné leurs trois dernières parties et qui avaient amassé au moins un point lors de leurs huit derniers matchs. Martin Jones a repoussé 25 des 27 tirs dirigés vers lui.