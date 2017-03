Le Wild défait les Sénateurs 5-1

Stacy Bengs / The Associated Press

ST. PAUL, Minn. - Alex Stalock a signé une première victoire dans la LNH en plus d'un an, Nino Niederreiter l'a appuyé avec deux buts et le Wild du Minnesota a mis fin à une série de quatre défaites en venant à bout des Sénateurs d'Ottawa par la marque de 5-1, jeudi.

Stalock a stoppé 18 tirs à son premier départ avec le Wild, qui demeure en deuxième position dans l'Association Ouest. Joel Eriksson Ek, Matt Dumba et Jason Pominville ont aussi marqué pour le Wild.



À la recherche d'une solution devant le filet pendant que Devan Dubnyk et son réserviste Darcy Kuemper connaissent des déboires, le Wild avait rappelé Stalock mercredi pour lui offrir un premier départ dans la LNH depuis février 2016 avec les Sharks de San Jose. Stalock avait passé l'ensemble de la campagne dans la Ligue américaine.



Stalock a cédé sur le septième tir des Sénateurs, mais Niederreiter a créé l'égalité moins d'une minute plus tard. Stalock a été parfait par la suite, alors que Niederreiter a donné les devants pour de bon au Wild en deuxième période.



Les Sénateurs étaient privés du défenseur Erik Karlsson, qui s'était blessé en bloquant un tir lors de la rencontre de mardi face aux Flyers de Philadelphie.



Le capitaine des Sénateurs n'avait pas manqué une seule rencontre depuis le 16 février 2013, une séquence de 324 matchs consécutifs à son poste.



Karlsson trône au sommet de la LNH au chapitre des tirs bloqués cette saison et il est le deuxième défenseur au chapitre des points grâce à 15 buts et 53 mentions d'aide en 75 matchs.



Craig Anderson a effectué 21 arrêts devant le filet des Sénateurs.