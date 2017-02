Le Wild défait les Stars 3-1

Jim Mone / The Associated Press

ST. PAUL, Minn. - Darcy Kuemper a effectué 34 arrêts, Erik Haula a inscrit un but et une aide et le Wild du Minnesota a vaincu les Stars de Dallas 3-1, jeudi.

Ryan Suter et Jared Spurgeon ont aussi touché la cible pour le Wild, meneur au classement de l'Association Ouest. Le Wild n'a pas perdu deux matchs de suite en plus de deux mois.



Cody Eakin a marqué son deuxième but de la saison pour les Stars, qui ont perdu sept de leurs huit derniers matchs. Kari Lehtonen a repoussé 23 tirs.