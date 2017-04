Le Wild établit deux nouveaux records d'équipe

GLENDALE, Ariz. - Darcy Kuemper a bloqué 20 tirs, Martin Hanzal a touché la cible à son retour dans le désert et le Wild du Minnesota a battu les Coyotes de l'Arizona 3-1, samedi soir.

Le Wild s'était déjà assuré d'avoir l'avantage de la patinoire pour la première ronde des séries, mais ce gain contre les Coyotes a permis à l'équipe d'établir un record pour le plus grand nombre de victoires en une saison (49) et le plus haut total de points (105).



Erik Haula et Eric Staal ont enfilé l'aiguille en première période. Hanzal a fait bouger les cordages en troisième à son premier match en Arizona depuis qu'il a été échangé au Wild en compagnie de Ryan White, le 26 février.



Brendon Perlini a été l'unique buteur des Coyotes et le capitaine de la formation, Shane Doan, a obtenu une aide. Ce pourrait bien être la dernière partie de sa carrière de 21 ans dans la LNH.



Mike Smith a stoppé 41 tirs pour les locaux.