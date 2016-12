Le Wild établit un record d'équipe avec une 11e victoire consécutive

NASHVILLE ? Jared Spurgeon a tranché le débat à 2:46 de la prolongation pour procurer au Wild du Minnesota une victoire de 3-2 face aux Predators de Nashville, mardi.

Jordan Schroeder a transporté la rondelle sur le flanc droit et a servi une passe transversale à Spurgeon, qui a battu Pekka Rinne avec un tir sur réception. Ce dernier a repoussé 36 tirs.



Zach Parise et Chris Stewart ont aussi touché la cible pour le Wild, qui a signé une 11e victoire de suite, un record de concession. Devan Dubnyk a effectué 28 arrêts.



Filip Forsberg et Reid Boucher ont marqué pour les Predators, qui ont perdu deux matchs de suite.

P.K. Subban n'était pas en uniforme, lui qui est toujours ennuyé par une blessure.