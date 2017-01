Le Wild humilie Price et le Canadien (vidéo)

On en parle en ondes : Montage de l'affrontement CH vs Wild au Minnesota (2:40) Publié le jeudi 12 janvier 2017 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Martin McGuire et Dany Dubé

(98,5 Sports) - Le Canadien a réalisé jeudi soir au Minnesota pourquoi le Wild a remporté 12 victoires d'affilée cette saison.

Plus rapides, plus solides, mieux organisés et très opportunistes, les joueurs du Wild (26-9-5, 57 points) ont dominé ceux du Tricolore 7-1, infligeant à Carey Price l’une de ses pires défaites.

Le duel de gardiens pressenti entre Price et Devan Dubnyk ne s’est jamais matérialisé. Price a cédé 7 fois sur 24 lancers. Dubnyk a repoussé 20 tirs.

Price a accordé trois buts ou plus lors de six de ses sept derniers départs. Il affiche un dossier de 2-3-2 au cours de cette séquence. C'est la première fois depuis le 2 mars 2013 que le gardien concède sept buts dans un match. Le Canadien avait alors perdu 7-6 en prolongation face aux Penguins de Pittsburgh.

Nino Niederreiter, deux fois, Eric Staal, Jordan Schroeder, Jason Zucker et Ryan Suter ont, tour à tour déjoué le gardien du Canadien (26-11-6, 58 points). Cinq fois à cinq contre cinq et deux fois en avantage numérique.

Tomas Plekanec a privé Dubnyk d'un blanchissage avec un but en avantage numérique avec moins de dix secondes à jouer au match.

Le Canadien reprendra le collier samedi, quand les Rangers de New York seront de passage au Centre Bell.



Le Wild frappe vite



Le Wild a frappé rapidement en début de rencontre, alors que Folin a ouvert la marque après seulement 2:34 de jeu. Staal l'a rejoint dans l'enclave à partir du coin de la patinoire et si le défenseur suédois a fendu l'air à sa première tentative, son tir du revers a finalement surpris Price du côté du bouclier.



Le Canadien est demeuré vaillant par la suite sans jamais vraiment menacer le filet de Dubnyk. Paul Byron a obtenu la plus belle occasion quand il a intercepté un dégagement de Suter, mais son tir a raté la cible.



Le Wild a offert un coussin encore plus confortable à son gardien grâce à deux buts dans un intervalle de 39 secondes tôt en deuxième période. Staal a d'abord battu Price du côté du bouclier à 6:35 alors que la couverture défaillante du Canadien lui a laissé beaucoup d'espace. Puis, Schroeder a réussi à faire dévier un tir de Spurgeon même s'il était en pleine chute à la suite d'un double-échec de Zach Redmond.



Byron aurait pu ramener le Canadien dans le match tard en deuxième période quand il s'est échappé en infériorité numérique avec 2:46 à faire à l'engagement. Il a cependant à nouveau raté la cible. Seulement 44 secondes plus tard, Niederreiter a porté le coup de grâce en avantage numérique quand il a été laissé fin seul aux côtés de Price.



Zucker et Suter ont tourné le fer dans la plaie en touchant la cible en avantage numérique en troisième période. Niederreiter a ajouté son deuxième but du match un peu plus tard.



Plekanec a inscrit un but sans importance en fin de rencontre.

Faits saillants:

(Avec La Presse canadienne)