Le Wild met fin à une série de cinq revers

ST. PAUL, Minnesota - Charlie Coyle a réussi le but décisif à 18:45 en deuxième période, mardi, lorsque le Wild du Minnesota a mis fin à une série de cinq revers en l'emportant 3-2 contre les Sharks de San José.

Son but aura été nécessaire car 15 secondes plus tard, Patrick Marleau a corsé les choses avec sa 24e réussite de la saison.



Les Sharks ont toutefois été muselés par la suite et ont subi une quatrième défaite de suite. Ils ont connu un passage à vide identique le mois dernier.



Matt Dumba et Martin Hanzal ont obtenu les autres buts du Wild, tandis que Devan Dubnyk a fait 21 arrêts.



David Schlemko a récolté l'autre but des Sharks, qui vont rejouer vendredi soir, à Dallas. San José n'a marqué que quatre fois depuis quatre matches.