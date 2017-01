Le Wild s'empare du sommet de l'Ouest en battant les Blackhawks

CHICAGO - Jason Pominville a marqué en troisième période, Devan Dubnyk a repoussé 33 rondelles et le Wild du Minnesota a vaincu les Blackhawks de Chicago 3-2, dimanche, pour s'emparer du sommet de l'Association Ouest.

Nino Niederreiter et Chris Stewart ont aussi enfilé l'aiguille pour le Wild, qui a signé une quatrième victoire de suite et qui a porté à 17-1-1 sa fiche depuis le 4 décembre. Le Wild a également défait les Blackhawks pour une huitième fois consécutive.



Le Wild a pris les devants pour de bon quand Marco Scandella a envoyé la rondelle derrière le filet et elle est revenue vers Pominville, qui a fait mouche grâce à un tir provenant de la droite du filet. Il s'agissait de son sixième but de la campagne.



Les Blackhawks ont eu une occasion de créer l'égalité alors qu'il ne restait que 22,4 secondes, mais ils n'ont pu niveler le pointage à six contre quatre.



Patrick Kane a inscrit les deux buts des locaux et Corey Crawford a stoppé 29 lancers.