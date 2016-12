Le Wild signe une 12e victoire consécutive en battant les Islanders 6-4

ST. PAUL, Minn. - Erik Haula a fait bouger les cordages à mi-chemin en troisième période et le Wild du Minnesota a tenu le coup pour finalement vaincre les Islanders de New York 6-4, jeudi soir, pour signer une 12e victoire de suite.

Marco Scandella, Chris Stewart, Jared Spurgeon, Jordan Schroeder et Mikael Granlund ont été les autres marqueurs du Wild, qui a établi une marque d'équipe en touchant la cible trois fois en 80 secondes, en deuxième période.



Devan Dubnyk a alloué plus de trois buts pour une première fois cette saison devant le filet du Wild, mais il a tout de même réalisé 23 arrêts. Il a gagné ses 10 derniers départs.



Haula a procuré une avance de 5-4 au Wild grâce à son sixième but de la campagne. Brock Nelson, des Islanders, avait inscrit deux buts rapides en troisième période pour créer l'égalité 4-4.



Cette victoire mettre la table pour un affrontement contre les Blue Jackets de Columbus, le 31 décembre. Ceux-ci ont remporté leurs 14 dernières parties. Il s'agira de la première fois de l'histoire de la LNH que deux équipes ayant d'aussi longues séquences victorieuses croiseront le fer.