Lehtonen et Spezza permettent aux Stars de blanchir les Hurricanes

RALEIGH, N.C. - Kari Lehtonen a repoussé les 25 rondelles dirigées vers lui et a permis aux Stars de Dallas de blanchir les Hurricanes de la Caroline 3-0, samedi soir.

Jason Spezza a ouvert la marque en deuxième période, tandis que John Klingberg et Devin Shore ont assuré la victoire en marquant dans un filet désert. Il s'agissait d'un troisième jeu blanc pour Lehtonen cette saison et d'un deuxième en six départs.



Il s'agit d'une défaite qui vient brimer les chances des Hurricanes de se tailler une place pour les séries éliminatoires.



Cam Ward a bloqué 21 tirs pour les Hurricanes, qui ont débuté la rencontre quatre points derrière les Bruins de Boston, en quête de la dernière place donnant accès aux séries dans l'Association Est.



Les Hurricanes se sont inclinés pour la première fois en temps réglementaire depuis le 7 mars dernier — un record pour la formation qui avait connu une séquence de 13 matchs récoltant au moins un point. Ils affichent un dossier de 2-4-2 contre les quatre dernières équipes au classement de l'Association Ouest : les Stars, les Canucks de Vancouver, les Coyotes de l'Arizona et l'Avalanche du Colorado.