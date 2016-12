Les Américains disposent facilement de la Slovaquie par la marque de 5-2

TORONTO - Tage Thompson a marqué le but de la victoire et Joseph Woll a effectué 18 arrêts, aidant les États-Unis à l'emporter 5-2 contre la Slovaquie, mercredi, lors de la ronde préliminaire du Championnat mondial de hockey junior.

Cette victoire permet aux Américains (2-0-0) d'égaler le Canada au sommet du classement du groupe B, avec six points. Les deux nations croiseront le fer samedi.



Tanner Laczynski, Colin White, Charlie McAvoy et Troy Terry ont inscrit les autres buts des États-Unis. Woll, un choix de troisième ronde des Maple Leafs en 2016, a effectué sa première apparition en carrière au Air Canada Centre, mercredi.



L'espoir des Jets de Winnipeg Jack Roslovic et le choix des Stars de Dallas Joseph Cecconi ont tous deux amassé deux aides dans la victoire.



Martin Fehervary et Michal Roman ont répliqué pour la Slovaquie (0-2-0) tandis que l'espoir des Flyers de Philadelphie Matej Tomek a réalisé 45 arrêts dans la défaite.



Les Américains reprendront le collier jeudi après-midi, contre la Russie, alors que la Slovaquie jouera contre la Lettonie, vendredi.