Les attaquants des Canadiens doivent se réveiller

On en parle en ondes : Le Canadien a besoin de marqueurs (13:26) Publié le dimanche 26 mars 2017 dans Les amateurs de sports Avec Jérémie Rainville et Benoît Brunet

(98,5 Sports) - Certes, les Canadiens de Montréal ont battu (3-1) les Sénateurs d'Ottawa pour une troisième fois consécutive en une semaine. Or, la tâche n'a pas été facile pour les hommes de Claude Julien qui ont pu compter, encore une fois, sur une solide performance de leur gardien vedette Carey Price. Fait notable, ce sont deux défenseurs qui se sont chargés des trois buts du Tricolore.

Malgré leur victoire, les Canadiens ont été dominés par Ottawa au chapitre des tirs (32-24) au but. En plus, les Sénateurs ont fait sonner deux fois les poteaux de Price.

Autre fait marquant, ce sont exclusivement les défenseurs (deux buts pour Andrei Markov et un but pour Shea Weber) des Canadiens qui ont marqué les buts des leurs. Les attaquants Max Pacioretty et Alexander Radulov n’ont toujours pas inscrit de filet. Rappelons qu’ils n’ont pas compté au cours des six derniers matchs.

Selon notre chroniqueur de hockey Benoît Brunet, les récents insuccès du Tricolore ne seraient pas seulement causés par quelques égards de concentration ou de préparation. D’après lui, Montréal n’est pas une puissance du circuit Bettman. Par conséquent, les joueurs de l’équipe ne peuvent pas se permettre de lever le pied.

«Ce qui est inquiétant, c’est que Montréal trouve le moyen de perdre contre des équipes comme les Red Wings et les Hurricanes. Il faut que les joueurs soient prêts à jouer contre tous les clubs de la Ligue nationale.»

Autre constatation beaucoup plus alarmante: l’attaque des Canadiens a de sérieux ennuis. Déjà, en février, on s'inquiétait des performances de plusieurs attaquants.

Il est primordial, aux dires de Brunet, que Claude Julien et ses hommes parviennent à trouver des solutions pour résorber ces lacunes peristantes à l’attaque. En fait, il faut absolument que les meilleurs attaquants des Canadiens (Pacioretty, Radulov et Galchenyuk, Gallagher, notamment) comptent davantage de buts.

«Carey Price ne gagnera pas la coupe Stanley à lui seul. En ce moment, j’ai de la difficulté à voir les Canadiens remporter le trophée cette année. Il faudrait qu’il soit exceptionnel pour au moins trois rondes en séries éliminatoires.»

À vrai dire, Carey Price, tout comme les défenseurs, ne pourront se charger de remporter les matchs en séries. L'attaque des Canadiens doit se réveiller et vite.

Note plus positive au tableau: les joueurs du Tricolore ont inscrit deux buts en avantage numérique, face aux Sénateurs, samedi soir.