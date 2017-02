«Les autres équipes sont très proches de nous» - Paul Byron

(98,5 Sports) - Généralement, les joueurs de hockey de la LNH affirment ne pas regarder le classement se contentant de dire qu'ils se concentrent plutôt sur leur prochain match. Mais lundi Paul Byron a admis qu'il était préoccupé par la situation actuelle du Canadien de Montréal.

Il y a quelques semaines, le Canadien était en tête de sa division et possédait une avance confortable devant ses rivaux de l’Atlantique.

Mais à la veille d’affronter les Rangers de New York, cette avance s’est évaporée. Derrière les 70 points du Canadien en 59 matchs, on retrouve les Sénateurs d’Ottawa avec 68 points et deux matchs en mains sur le CH, les Bruins de Boston (66 points, 59 matchs), les Maple Leafs de Toronto (65 points et un match en main) et les Panthers de la Floride (64 points et deux matchs en main).

«Un peu, a répondu Paul Byron à un journaliste qui lui demandait s’il était préoccupé par le classement de la division Atlantique qui se resserrait dangereusement. Ce sont les victoires et les défaites qui disent si tu joues du bon hockey ou non. Et les dernières semaines, nous n’avons pas été à notre meilleur. Et les autres équipes sont très proches de nous. Alors, on doit continuer à travailler fort et à trouver une façon de gagner si on veut aller en séries.»

Pour sa part, Carey Price admet essayer de ne pas regarder le classement.

«Je n’ai jamais été un gars qui se préoccupait du classement. Je me concentre plutôt sur le prochain match. Je n’ai pas besoin de regarder le classement pour être motivé.»