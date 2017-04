Les billets des matchs du premier tour du Canadien en vente jeudi

MONTRÉAL - La mise en vente des billets au grand public pour les matchs de premier tour des séries éliminatoires du Canadien de Montréal commencera le jeudi 6 avril, a annoncé l'équipe dans un communiqué de presse.

Les billets seront disponibles à compter de 19 h, uniquement sur le site internet canadiens.com.



Les amateurs désireux de se procurer des billets pourront accéder à une salle d'attente virtuelle dès 18 h 30. Chaque client aura ensuite le droit d'acheter un maximum de six billets pour un seul match.



Seuls les billets pour les rencontres du premier tour des séries éliminatoires du Canadien au Centre Bell seront mis en vente.



Les probabilités sont grandes que la troupe de Claude Julien affronte les Rangers de New York, un scénario qui se concrétisera si la formation new-yorkaise perd l'un de ses trois derniers matchs du calendrier.



Le calendrier officiel des séries sera connu après les dernières rencontres de la saison, dimanche. Toutefois, il faut s'attendre à ce que le Canadien dispute les deux premiers matchs devant ses partisans le mercredi 12 et le vendredi 14 avril. Le Centre Bell est déjà réservé pour un spectacle des Dixie Chicks, le samedi 15 avril.