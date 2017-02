Les Blackhawks acquièrent les services du défenseur Johnny Oduya

DALLAS - Les Blackhawks de Chicago ont acquis les services de Johnny Oduya, qui avait pris la direction des Stars de Dallas en tant que joueur autonome après avoir remporté deux coupes Stanley avec les Blackhawks.

Les Stars ont échangé Oduya aux Blackhawks en retour du jeune attaquant Mark McNeill et d'un choix conditionnel de quatrième tour au repêchage de 2018, mardi soir.

Oduya a porté les couleurs des Blackhawks de 2012 à 2015, avec qui il a obtenu neuf buts et 34 mentions d'aide en 219 parties. Il a pris part à 71 matchs éliminatoires avec les Blackhawks et il a soulevé la coupe Stanley en 2013 et en 2015.

Âgé de 35 ans, Oduya a amassé un but et six mentions d'assistance en 37 matchs avec les Stars cette saison.

McNeill a pour sa part marqué six buts et ajouté 22 aides en 58 parties avec les IceHogs de Rockland, le club-école des Blackhawks dans la Ligue américaine de hockey. Il a joué un match dans la LNH.