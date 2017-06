Les Blackhawks échangent Panarin et Hjalmarsson

(98,5 Sports) - Les Coyotes de l'Arizona ont obtenu le défenseur Niklas Hjalmarsson à la suite d'un tranfert avec les Blackhawks de Chicago. En outre, les Blackhawks ont annoncé l'échange des attaquants Artemi Panarin et Tyler Motte aux Blue Jackets de Columbus en retour de Brandon Saad et Anton Forsberg.

En plus des transferts de joueurs, les Blue Jackets et les Blackhawks ont aussi échangé des choix.

Les Blackhawks obtiennent le cinquième choix des Blue Jackets en 2018, puis ceux-ci obtiennent le choix de sixième ronde des Blackhawks cette année.

En retour de Hjalmarsson, les Blackhawks obtiennent les services des défenseurs Connor Murphy et Laurent Dauphin.

Hjalmarsson, âgé de 30 ans, a passé toute sa carrière à Chicago, aidant les Blackhawks à remporter trois fois la coupe Stanley. Il a amassé cinq buts et 13 mentions d'aide, en plus de bloquer 181 tirs, un sommet d'équipe la saison dernière.

Murphy, âgé de 24 ans, a amassé deux buts et 15 mentions d'aide en 77 match avec les Coyotes la saison dernière. Dauphin, âgé de 22 ans, un ancien des Saguenéens de Chicoutimi, a pris part à 32 matchs de la LNH (3-1-4) au cours des deux dernières saisons.

Panarin a joué deux ans avec les Blackhawks. En 162 matchs, l'ailier gauche a inscrit 61 buts et 90 mentions d'aide.

L'ailier gauche Brandon Saad retourne avec son ancienne formation. Il a amassé 107 buts et 125 mentions d'aide en 362 rencontres dans la LNH.

Le gardien Anton Forsberg, choix de septième ronde en 2011, n'a disputé que dix parties dans la LNH, entre 2014 et 2017.

Bowman n'avait pas caché sa déception, sa colère et sa frustration quand il a parlé après l'élimination rapide des Blackhawks contre les Predators de Nashville en première ronde pour une deuxième année d'affilée.



«C'est un échec complet lorsque vous considérez les attentes que nous avions, avait déclaré Bowman. Nous ne sommes même pas venus près d'atteindre les standards que nous avons établi au fil des ans et c'est inacceptable. Il y aura des changements.»



En plus des transferts de vendredi, on a eu droit au congédiement de l'entraîneur-adjoint Mike Kitchen et au départ du gardien réserviste Scott Darling, un futur joueur autonome avec compensation.



Du côté de Tyler Motte, il n'a pas encore joué dans le circuit Bettman. Il évoluait depuis 2015 avec les IceHogs de Rockford, dans la Ligue américaine.

Panarin pouvait devenir joueur autonome avec compensation cet été, mais il a accepté une entente de 12 millions $ pour deux ans en décembre. Mais les Blackhawks ont prévu qu'il pourrait réclamer un lucratif contrat en 2019 quand il deviendra joueur autonome sans compensation.



L'espace sous le plafond salarial continue d'être une question de première importance pour les Blackhawks puisque Kane et un certain nombre d'autres joueurs importants ont des ententes à long terme. Dans ce groupe, on retrouve Marian Hossa, dont la carrière est en péril en raison d'une maladie cutanée progressive.



Le remplacement de Panarin par Saad aide sous ce rapport. Saad, âgé de 24 ans, membre des équipes championnes en 2013 et en 2015, compte pour le même montant de 6 millions $ comptant pour le plafond, mais il lui reste encore quatre ans à l'entente au lieu de deux.



(Avec La Presse canadienne)