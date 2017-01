Les Blackhawks gardent le cap (vidéo)

David Zalubowski / The Associated Press

DENVER - Vinnie Hinostroza a marqué deux fois en 3:01 en troisième période, orientant les Blackhawks de Chicago vers un gain de 6-4 face à l'Avalanche du Colorado.

Les Hawks étaient en déficit 3-4 avant son doublé, complété à 8:11. Tanner Kero a mis la touche finale dans un filet désert, avec 11 secondes au cadran.



Kero, Nick Schmaltz et Brent Seabrook avaient fait mouche plus tôt pour Chicago, qui a bénéficié de 19 arrêts de Corey Crawford.



Matt Duchene, Blake Comeau et Matt Nieto ont riposté pour l'Avalanche, qui perdait un troisième match consécutif. Semyon Varlamov a effectué 21 arrêts.





L'Avalanche n'avait pas réussi quatre buts dans un match depuis le 10 décembre, lors d'un gain de 4-2 à Boston.