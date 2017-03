Les Blackhawks s'amusent contre des Penguins amochés et l'emportent 5-1

PITTSBURGH - Artemi Panarin et Richard Panik ont amorcé une poussée de quatre buts des leurs en première période et les Blackhawks de Chicago ont défait les Penguins de Pittsburgh 5-1, mercredi.

Marcus Kruger et Marian Hossa ont aussi touché la cible lors du premier vingt et les Blackhawks devancent maintenant le Wild du Minnesota par neuf points au sommet de la section centrale, avec cinq matchs à jouer cette saison. Tanner Kero a ajouté un but en troisième période.

Patrick Kane a récolté deux aides pour devancer Sidney Crosby au deuxième rang des marqueurs de la LNH cette saison.



Corey Crawford a stoppé 31 rondelles devant le filet des Blackhawks, qui ont défait les Penguins en temps réglementaire à Pittsburgh pour une première fois depuis 1997.



Marc-André Fleury a effectué 31 arrêts, mais il a reçu seulement l'appui d'un filet de Bryan Rust en troisième période. Les champions en titre de la coupe Stanley n'ont pas gagné à leurs quatre dernières sorties.