Les Blue Jackets battent les Islanders 3-2 en prolongation

NEW YORK - Cam Atkinson a joué les héros dès la deuxième minute de la prolongation et les Blue Jackets de Columbus ont défait les Islanders de New York 3-2, samedi.

Oliver Bjorkstrand et Josh Anderson ont enfilé l'aiguille en deuxième période et les Blue Jackets ont signé une septième victoire au mois de mars. Ils montrent un dossier de 46-18-6 cette saison.



Travis Hamonic et John Tavares ont répliqué pour les Islanders, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs.



Il s'agissait du dernier affrontement de la saison entre ces rivaux de la section Métropolitaine. Les Islanders sont impliqués dans une course sans relâche avec les Maple Leafs de Toronto et le Lightning de Tampa Bay pour la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association Est.



En vertu de cette défaite en prolongation, les Islanders ont dépassé les Maple Leafs, mais ceux-ci et le Lightning joueront plus tard samedi.