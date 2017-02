Les Blue Jackets battent les Maple Leafs (vidéo)

COLUMBUS, Ohio - Les Blue Jackets de Columbus ont marqué les quatre premiers buts du match et ils ont filé vers une victoire de 5-2, mercredi, face aux Maple Leafs de Toronto.

Josh Anderson et Boone Jenner ont touché la cible en première période, puis Oliver Bjorkstrand et Nick Foligno ont creusé l'écart avant la mi-match, offrant une confortable avance aux locaux.



Joonas Korpisalo a effectué 31 arrêts et Matt Calvert a complété la marque dans un filet désert en fin de rencontre. Alexander Wennberg, Seth Jones et Zach Werenski ont amassé deux aides chacun pour les Blue Jackets, qui ont un dossier de 2-2-0 depuis le début d'une séquence de sept matchs à domicile.



Nazem Kadri a réussi un doublé pour les Maple Leafs, tandis que Josh Leivo a récolté deux aides. Curtis McElhinney a accordé quatre buts sur 34 lancers face à son ancienne formation.



Les Maple Leafs ont fait l'acquisition de McElhinney le 10 janvier, après que les Blue Jackets eurent soumis le gardien au ballottage.

Voici les faits saillants de cette rencontre: