Les Blue Jackets battent les Penguins 2-1 en prolongation

COLUMBUS, Ohio - Brandon Dubinsky a touché la cible après un peu plus d'une minute d'écoulée en prolongation et les Blue Jackets de Columbus ont défait les Penguins de Pittsburgh 2-1, vendredi soir.

Dubinsky a effectué une belle manoeuvre avant de loger la rondelle par-dessus l'épaule gauche de Matt Murray pour procurer une victoire aux Blue Jackets. Les deux équipes ont offert du jeu rappelant celui auquel les partisans ont droit en séries éliminatoires.



Sergei Bobrovsky a stoppé 38 tirs et Ryan Murray a été l'auteur de l'autre but des Blue Jackets, qui se sont approchés des Penguins pour le deuxième rang de la très corsée section Métropolitaine.



Murray a réalisé 37 arrêts et le défenseur Ian Cole a marqué pour les Penguins, qui disputaient un deuxième match en 24 heures. Ils ont perdu pour une première fois en quatre parties.