Les Blue Jackets battent les Sénateurs en prolongation

OTTAWA - Cam Atkinson a inscrit son deuxième but de la rencontre après 1:09 de jeu en prolongation et les Blue Jackets de Columbus ont défait les Sénateurs d'Ottawa 7-6, dimanche.

Atkinson s'est échappé après qu'un tir du défenseur des Sénateurs Erik Karlsson eut raté le filet des Blue Jacket, puis suivi le contour de la bande jusqu'à Atkinson, qui était en zone neutre.



Des buts en troisième période de Lukas Sedlak (à 1:50) et Matt Calvert (à 2:21) ont permis aux Blue Jackets d'effacer un retard de deux buts. Atkinson a ensuite marqué à 10:50 pour donner les devants 6-5 aux visiteurs.



Le tir d'Atkinson ressemblait plutôt à une chandelle à l'avant-champ à la suite d'une déviation, mais quand le gardien Mike Condon a tenté de capter le disque dans les airs, il a rebondi contre son gant avant d'aboutir dans le filet.



Kyle Turris a forcé la présentation d'un bris d'égalité en nivelant les chances en avantage numérique à 12:39.



Zack Smith et Mike Hoffman ont marqué deux buts chacun pour les Sénateurs, tandis que Mark Stone a aussi touché la cible. Condon a effectué 22 arrêts.



Nick Foligno, Scott Harrington et Zach Werenski ont inscrit les autres buts des Blue Jackets. Joonas Korpisalo a repoussé 28 lancers.