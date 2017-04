Les Blue Jackets évitent l'élimination (vidéo)

COLUMBUS, Ohio - Markus Nutivaara, William Karlsson et Boone Jenner ont tous obtenu un but et une aide et les Blue Jackets de Columbus ont battu les Penguins de Pittsburgh 5-4, mardi soir, pour éviter l'élimination.

Jack Johnson et Josh Anderson ont aussi touché la cible pour les Blue Jackets qui ont su résister à une tentative de remontée des Penguins en deuxième et troisième périodes.

Sergei Bobrovsky a repoussé 27 tirs pour les Blue Jackets, qui ont remporté une première victoire dans les séries éliminatoires en trois ans et la première de leur histoire en temps réglementaire.

Les Penguins mènent maintenant la série 3-1 et ils retourneront à domicile pour le cinquième affrontement qui aura lieu jeudi soir.

Patric Hornqvist, Ron Hainsey, Tom Kuhnhackl et Jake Guentzel ont répliqué pour les Penguins.

Marc-André Fleury, qui a encore obtenu un départ en l'absence de Matt Murray, a stoppé 29 rondelles dans la défaite.

Les Blue Jackets ont vu leurs deux derniers trios inscrire des buts et ils se sont donné des avances de 3-1, de 4-2 et de 4-3 avant que Jenner ne vienne finalement marquer le but vainqueur à 5:37 de la troisième période.

Guentzel a réduit l'écart à 5-4 en faisant bouger les cordages en désavantage numérique alors qu'il ne restait que 27 secondes à jouer, mais ce fut trop peu trop tard.

Johnson a ouvert le score à 11:46 du premier vingt lorsqu'il a décoché un tir des poignets qui a touché au passage Sidney Crosby avant de franchir la ligne rouge.

Anderson a lui aussi joué de chance pour doubler l'avance des Blue Jackets.

En retard 3-0 dans la rencontre, les Penguins sont venus de l'arrière, comme ce fut le cas dans le troisième match de la série.

Hornqvist a enfilé l'aiguille en avantage numérique, à 6:43 de la deuxième période, et dix minutes plus tard, Phil Kessel a remis le disque à Hainsey avant que ce dernier ne trompe la vigilance de Bobrovsky.

Dès la 27e seconde de la troisième période, Karlsson a porté la marque à 4-2 Blue Jackets, mais Kuhnhackl a ramené les Penguins à un but d'écart moins de deux minutes plus tard.

Jenner a par la suite marqué le but victorieux.