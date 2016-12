Les Blue Jackets gagnent un 14e match de suite

WINNIPEG - Alexander Wennberg a trouvé le fond du filet deux fois et les Blue Jackets de Columbus ont porté leur séquence record à 14 victoires en l'emportant 5-3 contre les Jets de Winnipeg, jeudi.

Brandon Saad, Nick Foligno et Lukas Sedlak ont aussi marqué pour les Blue Jackets. Foligno et Zach Werenski ont également obtenu deux aides.



Sergei Bobrovsky a effectué 31 arrêts pour signer un 23e gain cette saison, un sommet dans la LNH.



Le record de la LNH pour le plus grand nombre de victoires consécutives est de 17 et il avait été établi par les Penguins de Pittsburgh, en 1992-93.



Cette victoire a aussi permis aux Blue Jackets d'amasser au moins un point au cours de leurs 16 derniers matchs.



Shawn Matthias, Bryan Little et Mathieu Perreault ont assuré la réplique pour les Jets. Michael Hutchinson a repoussé 30 rondelles dans la défaite.