Les Blue Jackets l'emporte 3-2 en prolongation

Paul Sancya / The Associated Press

DÉTROIT - Seth Jones a accepté une passe arrière de Brandon Dubinsky et a déjoué Petr Mrazek à l'aide d'un tir frappé à 3:22 de la période de prolongation et les Blue Jackets de Columbus ont arraché une victoire de 3-2 aux Red Wings de Detroit mardi soir.

Les Blue Jackets ont mis fin à une brève séquence de deux défaites, dont une seule en prolongation, et ils n'ont toujours pas subi trois défaites d'affilée cette saison.



Le revers des Red Wings a interrompu leur série de deux victoires.



Dubinsky et Cam Atkinson ont inscrit les autres buts des Blue Jackets, tandis que le gardien Sergei Bobrovsky repoussait 24 rondelles.



La riposte des Red Wings est venue de Nick Jensen, avec son deuxième en carrière, et du vétéran Thomas Vanek.



Mrazek a bloqué 24 tirs.