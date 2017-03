Les Blue Jackets l'emportent 4-3 face aux Sabres

COLUMBUS, Ohio - Boone Jenner a brisé l'égalité alors qu'il ne restait que 5:07 à jouer et les Blue Jackets de Columbus ont vaincu les Sabres de Buffalo 4-3, vendredi soir.

Nick Foligno et Sam Gagner ont touché la cible en avantage numérique et David Savard a ajouté un but pour les Blue Jackets, qui ont remporté leurs trois derniers matchs. Sergei Bobrovsky a réalisé 29 arrêts, lui qui avait signé trois blanchissages consécutifs. Il a obtenu une 36e victoire cette saison, un sommet dans la LNH.



Jenner s'est emparé d'une rondelle libre et il a trompé la vigilance de Robin Lehner.



Josh Gorges a enfilé l'aiguille pour une première fois en plus d'un an, Evan Rodrigues et Rasmus Ristolainen ont aussi fait bouger les cordages pour les Sabres, qui ont perdu une quatrième partie de suite. Lehner a stoppé 35 tirs dans la défaite.