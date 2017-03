Les Blue Jackets obtiennent Kyle Quincey, des Devils, contre Dalton Prout

COLUMBUS, Ohio - Les Blue Jackets de Columbus et les Devils du New Jersey ont effectué un échange de défenseurs tout juste avant la limite permise, mercredi.

Le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, a confirmé qu'il avait échangé Dalton Prout aux Devils contre Kyle Quincey.



Âgé de 31 ans, Quincey ajoute de l'expérience à la ligne bleue des Blue Jackets.

Il a récolté 34 buts et 118 aides en 548 matchs dans la LNH avec les Devils, les Red Wings de Detroit, l'Avalanche du Colorado et les Kings de Los Angeles. Il a aussi participé à 54 matchs de séries éliminatoires.



Quincey a inscrit quatre buts et huit aides en 53 rencontres avec les Devils cette saison.



De son côté, Prout, âgé de 26 ans, a été limité à cinq matchs avec les Blue Jackets, étant incapable de se tailler un poste régulier avec l'équipe.

En 224 matchs avec les Blue Jackets, il a récolté six buts et 27 aides.