Les Blue Jackets rachètent le contrat de l'attaquant Scott Hartnell

Mark Humphrey / The Associated Press

Mark Humphrey / The Associated Press

COLUMBUS, Ohio - Les Blue Jackets de Columbus ont racheté les deux dernières années inscrites au contrat de l'attaquant de 35 ans Scott Hartnell, libérant ainsi une importante somme sous le plafond salarail, qui leur permettra possiblement d'embaucher un joueur autonome.

Hartnell aurait compté pour 4,75 millions $ US sous le plafond au cours des deux prochaines campagnes. Le rachat libère 3,25 millions $ l'an prochain et et 1,75 million $ en 2018-19.



En trois saisons à Columbus, Hartnell a marqué 64 buts et ajouté 82 aides en 234 rencontres, dont 13 buts et 24 aides en 78 matchs l'an dernier. Il est maintenant joueur autonome.



Sixième choix au total par les Predators de Nashville en 2000, Hartnell a été acquis par les Blue Jackets des Flyers de Philadelphie en 2014.