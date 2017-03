Les Blue Jackets sont qualifiés pour les séries

NEWARK, N.J. Lukas Sedlak et Brandon Dubinsky ont converti des tirs de pénalité et les Blue Jackets ont vaincu les Devils du New Jersey 4-1, s'assurant du place en séries éliminatoires pour la troisième fois de leur histoire.

Ce n'était que la troisième fois dans l'histoire de la LNH qu'un club inscrivait deux buts sur des tirs de punition dans un même match. Thomas Gradin et Ivan Hlinka des Canucks l'ont fait contre Detroit, en 1982, puis Ryane Clowe et Joe Thornton des Sharks l'ont réussi contre Washington, en 2009.



Avec ce quatrième gain de suite, les Jackets atteignent le plateau des 100 points pour la première fois de leur histoire. Ils ont disputé leur première campagne en 2000-01.



Boone Jenner a ajouté un doublé: un but en désavantage numérique, l'autre dans un filet désert.



Sergei Bobrovsky a bloqué 35 tirs dans une cause gagnante, ne cédant que devant Adam Henrique. Cory Schneider a fait 23 arrêts.