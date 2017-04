Les Blues accèdent aux séries malgré un revers de 2-1

David Zalubowski / The Associated Press

DENVER - Nathan MacKinnon et Matt Duchene ont fait bouger les cordages en tirs de barrage et l'Avalanche du Colorado a vaincu les Blues de St. Louis 2-1, vendredi soir.

Calvin Pickard a effectué 27 arrêts et il en a réussi deux autres en fusillade, devant le filet de l'Avalanche.



Jake Allen a pour sa part repoussé 31 rondelles pour les Blues, qui ont tout de même confirmé leur place en séries grâce à ce point de plus au classement général.



J.T. Compher a été l'unique buteur de l'Avalanche en temps réglementaire et il a aidé son équipe à mettre fin à une série de sept revers.



Ryan Reaves a touché la cible pour les Blues, qui participeront aux séries pour une sixième saison consécutive. Ils ont 91 points, trois de plus que les Predators de Nashville, qui tentent de leur ravir le troisième rang de la section Centrale.