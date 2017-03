Les Blues battent les Ducks

SAINT-LOUIS - Joel Edmundson a trouvé le fond du filet alors qu'il ne restait que 20 secondes à jouer et les Blues de St. Louis ont vaincu les Ducks d'Anaheim 4-3, vendredi soir.

Paul Stastny, Vladimir Tarasenko et Ryan Reaves ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Blues, qui ont signé un troisième gain de suite. Jake Allen a stoppé 23 lancers.



Jakob Silfverberg, Chris Wagner et Rickard Rakell ont enfilé l'aiguille pour les Ducks. Ils avaient remporté leurs deux dernières parties.



Stastny a brisé une égalité de 2-2 dès la première minute de la troisième période. Il a décoché un tir de l'enclave qui a déjoué John Gibson, qui effectuait un premier départ après avoir raté les six derniers matchs en raison d'une blessure au bas du corps. Il a effectué 31 arrêts.



Silfverberg a ramené les deux formations à la case départ lors d'un avantage numérique, alors qu'il restait 10:36 à écouler au troisième engagement.