Les Blues doublent les Flyers 6-3

SAINT-LOUIS - Robby Fabbri a inscrit un tour du chapeau et les Blues de St. Louis sont venus de l'arrière pour doubler les Flyers de Philadelphie 6-3, mercredi soir.

David Perron et Scottie Upshall ont aussi touché la cible lors d'une troisième période de quatre buts des Blues, qui tiraient de l'arrière 3-2.



Kevin Shattenkirk a également fait bouger les cordages et Carter Hutton a effectué 17 arrêts devant le filet des Blues, qui ont porté à 12-1-4 leur fiche à domicile.



Wayne Simmonds, Nick Cousins et Brayden Schenn ont été les auteurs des buts des Flyers, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières parties. Steve Mason a stoppé 19 lancers.



Perron a fait dévier un tir de Colton Parayko pour créer l'égalité 3-3 en troisième période. Il a enregistré un but au cours de ses trois derniers matchs. Upshall a ensuite donné l'avance aux Blues, 80 secondes plus tard, en faisant dévier un lancer de Joel Edmundson. Il s'agissait d'un premier but pour lui à ses 18 dernières parties.