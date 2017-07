Les Blues et Colton Parayko s'entendent pour 27,5 M$

Les Blues de St. Louis et le défenseur Colton Parayko se sont entendus sur un contrat de cinq saisons d'une valeur de 27,5 millions $ US, évitant ainsi l'arbitrage salarial.

L'équipe a confirmé la nouvelle jeudi. Parayko était joueur autonome avec compensation.



Âgé de 24 ans, Parayko a accumulé quatre buts et 31 aides en 81 matchs la saison dernière. Il a ajouté deux buts et trois aides en 11 rencontres lors des séries éliminatoires.



En deux saisons seulement, Parayko est devenu un membre indispensable de la défensive des Blues.



«Colton a fait sa place au cours des deux dernières saisons et avec Alex (Pietrangelo) et lui du côté droit, nous ne serons pas à plaindre pendant plusieurs années», a affirmé le directeur général des Blues, Doug Armstrong.



Choix de troisième tour en 2012, 86e au total, Parayko a récolté 13 buts et 55 aides en 160 matchs dans la LNH.