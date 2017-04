Les Blues s'assurent du 3e rang de leur section

RALEIGH, N.C. - Vladimir Tarasenko a fait mouche lors de la quatrième ronde de la fusillade et les Blues de St. Louis ont défait les Hurricanes de la Caroline 5-4, samedi.

Scottie Upshall, en infériorité numérique, Alex Steen, Ryan Reaves et Ivan Barbashev ont aussi touché la cible pour les Blues, tandis qu'Alex Pietrangelo et Tarasenko ont récolté deux aides chacun. Les Blues se sont assurés du troisième rang de la section centrale et ils affronteront le Wild du Minnesota lors du premier tour des séries.



Jeff Skinner a réussi un doublé, alors que Joakim Nordstrom et Klas Dahlbeck ont marqué les autres buts des Hurricanes.



Carter Hutton a repoussé 34 tirs devant le filet des Blues. À l'autre bout de la patinoire, Cam Ward a effectué 35 arrêts.



Hutton a réalisé trois arrêts d'affilée en tirs de barrage après avoir été battu par Lee Stempniak lors de la première ronde. Patrik Berglund a nivelé les chances lors de la deuxième ronde, puis Tarasenko a mis fin au match en déjouant Ward à l'aide d'un puissant lancer.