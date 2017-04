Les Bruins battent les Panthers 5-2

BOSTON - David Krejci a profité d'un dégagement raté du gardien Reto Berra pour briser l'égalité et les Bruins de Boston ont défait les Panthers de la Floride 5-2, samedi.

Patrice Bergeron a réussi un doublé, tandis que Brad Marchand et Noel Acciari ont aussi touché la cible pour les Bruins, qui se sont approchés à un point des Maple Leafs de Toronto et du troisième rang de la section Atlantique. Les Maple Leafs avaient rendez-vous avec les Red Wings de Detroit en soirée.



Avant les matchs de samedi, les Bruins détenaient trois points d'avance sur le Lightning de Tampa Bay au dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association Est.



Jaromir Jagr a inscrit son 765e but en carrière et Thomas Vanek a aussi fait bouger les cordages pour les Panthers, qui ont perdu 11 de leurs 15 derniers matchs.



Krejci a rompu une égalité de 2-2 avec 5:30 à faire au deuxième vingt après que Berra eut été victime d'un mauvais bond de la bande. Le gardien est sorti de son filet pour effectuer un dégagement, mais la rondelle a dévié contre la bande et directement vers Krejci, qui a pu tirer dans un filet ouvert.



Berra a effectué 24 arrêts. À l'autre bout de la patinoire, Tuukka Rask a repoussé 24 lancers.