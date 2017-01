Les Bruins encore humiliés à domicile...

BOSTON - Nikolay Kulemin a marqué deux des trois buts de son équipe en deuxième période et Thomas Greiss a bloqué 32 tirs dans un gain de 4-0 des Islanders de New York face aux Bruins de Boston lundi après-midi.

Josh Bailey et Jason Chimera ont réussi les autres buts des Islanders, qui ont perdu 13 de leurs 19 rencontres à l'étranger cette saison (6-9-4) mais qui ont signé deux victoires au TD Garden.



Les Bruins affichent un dossier à domicile de 10-11-0 et ont baissé pavillon devant leurs partisans et face à l'une des pires équipes de la ligue pour la troisième fois de la saison.



Le 8 décembre, l'Avalanche du Colorado a défait les Bruins même s'il présentait la pire fiche dans la Ligue nationale. Les Islanders étaient derniers dans l'Association Est quand ils ont vaincu les Bruins 4-2 le 20 décembre.



Après une première période sans but ni pénalité, les Islanders ont pris l'avance à 13:18 de la période médiane. Kulemin a reçu une passe de Casey Cizikas devant le filet et battu Tuukka Rask à l'aide d'un tir des poignets.



Ils ont doublé leur avance moins de deux minutes plus tard lorsque Bailey a décoché un tir d'apparence inoffensive qui s'est faufilé entre la jambière gauche de Rask et le poteau. Pour Bailey, ce but mettait fin à une disette de 14 matchs sans avoir fait vibrer les cordages.



Les Islanders ont ajouté un troisième but avant la fin de la période. Rask a stoppé Cizikas lors d'une échappée mais le joueur des Islanders a récupéré son retour de lancer et a relayé la rondelle à Kulemin qui a battu Rask, à 18:38.



Chimera a marqué dans chacun de ses trois derniers matchs.



Greiss a signé son premier blanchissage de la saison pendant que Rask a été retiré de la rencontre après deux périodes. Il a concédé trois buts en 15 tirs avant de céder sa place à Zane McIntyre.