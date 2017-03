Les Bruins freinés à leur tour par les Oilers (vidéo)

EDMONTON - Leon Draisaitl a obtenu un but et deux aides, Connor McDavid s'est fait complice de trois buts et les Oilers d'Edmonton ont battu les Bruins de Boston 7-4, jeudi soir.

Patrick Maroon a touché la cible à deux reprises tandis que Benoit Pouliot, Anton Slepyshev, Drake Caggiula et Milan Lucic ont ajouté des buts pour les Oilers, qui ont signé une deuxième victoire de suite.



Cette victoire a permis aux hommes de Todd McLellan de devancer les Flames de Calgary par un point au troisième rang de la section Pacifique.



David Pastrnak, Brad Marchand, Dominic Moore et David Krejci ont répliqué pour les Bruins, qui ont vu leur séquence de quatre gains prendre fin.

Faits saillants:





Les Oilers se sont rapidement distancés lorsqu'ils ont pris les devants 3-0 en première période sur le but de Pouliot. En trébuchant devant le filet, Pouliot a redirigé une passe de David Desharnais derrière Tuukka Rask.



Rask a stoppé 12 des 17 tirs dirigés vers lui avant d'être remplacé par Anton Khudobin. Ce dernier a alloué deux buts sur 19 lancers.



Cam Talbot a quant à lui réalisé 32 arrêts devant la cage des Oilers. Grâce à son 60e point de la saison, Draisaitl a établi une nouvelle marque en une campagne chez les joueurs allemands.